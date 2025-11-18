Roma: in vendita lo storico Hotel Plaza di via del Corso

È uno dei maggiori e più famosi alberghi del centro storico di Roma e il suo amministratore è Cesare Paladino, padre di Olivia, ex compagna del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Stiamo parlando dell’Hotel Plaza di via del Corso che, secondo quanto riferito da Libero, sarebbe in vendita.

Il cinque stelle, frequentato nel tempo da molti nomi noti, attori o politici come l’ex ministro socialista Gianni De Michelis che ne fece una seconda casa, avrebbe accumulato notevoli problemi finanziari incominciati già con il periodo del Covid, che hanno portato la struttura ad avere un pesantissimo debito con l’Agenzia delle entrate.