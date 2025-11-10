Dominatori

Nessuno avrebbe scommesso su questi risultati qualche stagione fa. Ora Ryanair domina quasi ovunque sul suolo italiano, anzi sulle piste.

Gli irlandesi hanno approfittato della debolezza del nostro sistema per conquistare ogni singolo mercato, diventando punto di riferimento anche e soprattutto su molte linee domestiche. L’annuncio del potenziamento delle tratte su Torino, dove controlla il 50% del traffico, conferma che Ryan non ha alcuna intenzione di lasciare spazio ai competitor.

Gli stessi competitor che nei periodi di punta fanno fatica a gestire il network, perché gli aerei sono tirati al millimetro. Nessuno spazio di risalita si può immaginare, anzi con un certo tono di sfida (classico di O’Leary e soci), dalla rappresentanza italiana hanno spiegato che in caso di abolizione delle addizionali comunali sono pronti a investire ancora, attivando nuove macchine sul territorio nazionale.

Ryanair è pronta per “portare 20 milioni di passeggeri” aggiuntivi. Non c’è’ più storia, dominano in lungo e in largo.