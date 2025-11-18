TTG Italia
Italian Exhibition Group

Ita Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo primo viaggio apostolico

Ita Airways accompagnerà Papa Leone XIV nel suo primo viaggio apostolico

Ita Airways sarà la compagnia ufficiale del primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che partirà il 27 novembre dall’aeroporto di Roma Fiumicino alla volta di Ankara. Per questa missione è stato scelto l’Airbus A320neo, fiore all’occhiello della flotta Ita Airways, capace di ridurre consumi ed emissioni di CO2 fino al 20% per passeggero rispetto agli aerei di precedente generazione.

Dopo Ankara, il viaggio del Pontefice proseguirà verso Istanbul, per poi raggiungere Beirut il 30 novembre. Il rientro a Roma avverrà il 2 dicembre.

Ad accogliere il Santo Padre sotto bordo a Fiumicino saranno il Presidente Sandro Pappalardo, l’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart e il chief commercial officer Emiliana Limosani. A supervisionare il volo sarà il Comandante Riccardo Privitera, direttore delle operazioni di volo, alla guida di un equipaggio di 10 professionisti tra piloti e assistenti di volo, supportati dal team dedicato ai voli speciali.

Come da tradizione, insieme alla delegazione pontificia voleranno anche i rappresentanti della stampa italiana e internazionale.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana