Ezhaya, Alpitour: “Nuova sede nella Milano più innovativa”

Una nuova sede a Milano per il Gruppo Alpitour. Attraverso un post social Pier Ezhaya, general manager tour operating della società di via Lugaro, ha annunciato l’apertura della sede in piazza Einaudi a Milano.

Ezhaya ha sottolineato: “Dopo la straordinaria sede di Pesaro e quella prestigiosa di Torino, anche Milano si dota di uno spazio esclusivo ed elegante. Una sede funzionale nella Milano più innovativa”.

Il g.m Alpitour ha aggiunto: “Per un tour operator essere nel cuore pulsante della città non è vitale ma si è voluto offrire ai collaboratori una location comoda e prestigiosa. Molti pensano che la qualità degli uffici non sia essenziale al benessere psicofisico dei collaboratori, ma noi la pensiamo diversamente e crediamo nel condividere il successo con tutti i team”.