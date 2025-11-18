Due nuove rotte collegheranno Calabria ed Emilia Romagna a Budapest. A firmarle Wizz Air, che a partire dal 30 aprile 2026 opererà la Lamezia Terme-Budapest con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Contemporaneamente il nuovo collegamento Rimini-Budapest prenderà il via l’8 giugno 2026 e sarà effettuato tre volte alla settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Un doppio lancio che, come sottolinea Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, testimonia “la nostra fiducia e il nostro fortissimo legame con il mercato italiano, che continua a essere il nostro più grande in termini di passeggeri trasportati. Con un ampliamento dell’offerta che interessa sia il Nord sia il Sud del Paese consolidiamo il nostro ruolo nel collegare l’Italia con l’Europa e oltre”.

I voli saranno operati con Airbus A321neo, che si caratterizzano per il ridotto consumo di carburante e la maggiore efficienza. In totale per il vettore le rotte attive nella stagione invernale sono 245, cifra che per Wizz Air rappresenta un aumento della capacità del 14% su scala nazionale. Il vettore si conferma la terza compagnia aerea in Italia per quota di mercato (9,0%), avendo trasportato quasi 18 milioni di passeggeri italiani nel 2025.