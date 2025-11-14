Wizz Air introduce cinque nuove rotte da Milano Bergamo

Wizz Air consolida il proprio ruolo strategico nell’Aeroporto di Milano Bergamo con il lancio di cinque nuove rotte nella Winter Season 2025, confermando una crescita costante e una relazione ventennale con lo scalo gestito da Sacbo. La compagnia ha registrato risultati particolarmente positivi nello scalo lombardo, diventando il secondo vettore per quota di mercato.

La Winter Season 2025 vede cinque nuove destinazioni, che ampliano l’offerta verso mercati dell’Europa Orientale e Centrale: Chisinau (4 frequenze, dal 26 ottobre), Varsavia (frequenza quotidiana, dal 2 dicembre), Sibiu (3 frequenze, dal 6 gennaio), Suceava (4 frequenze dal 15 dicembre) e Varna (2 frequenze già dal 16 settembre scorso).

Una partnership consolidata

Tra gennaio e novembre 2025, Wizz Air ha operato più di 7.000 voli da Milano Bergamo, trasportando oltre 1,4 milioni di passeggeri su 15 rotte. Le performance operative mostrano un tasso di completamento del 99,8% e un miglioramento della puntualità dell’8%, confermando la solidità del modello operativo della compagnia.

Il rapporto tra Wizz Air e Milano Bergamo risale al 2004, quando il primo volo collegò Bergamo a Katowice. Da allora, la compagnia ha trasportato più di 17 milioni di passeggeri dallo scalo, mettendo a disposizione 19,2 milioni di posti e costruendo una collaborazione strategica con Sacbo.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’Italia è il nostro primo mercato per numero di passeggeri trasportati e ci onoriamo di essere tra le tre principali compagnie aeree del Paese per quota di mercato. Il 2025 è un anno record, con oltre 1,4 milioni di passeggeri trasportati e un tasso di completamento dei voli del 99,8%. Questi risultati confermano la solidità della nostra partnership con Sacbo e la fiducia dei viaggiatori lombardi nella nostra offerta”.