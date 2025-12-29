Il mese di dicembre 2025 dovrebbe chiudersi con oltre 20 milioni di presenze, in aumento sia rispetto al 2024 (19,7 milioni) sia al 2023 (18,9 milioni). Lo dicono le stime dell’Ufficio statistica del Ministero del Turismo,

In questo periodo la montagna resta la meta preferita per le vacanze invernali e continua ad attirare turisti.

L’elemento più rilevante dal punto di vista territoriale è però la crescita delle regioni meridionali, che guidano la classifica delle variazioni percentuali.

Il Sud Italia si colloca infatti in cima per incrementi dei flussi turistici, con risultati particolarmente significativi in Calabria (+9,4%), Molise (+7,7%), Basilicata (+7%), Puglia (+6,7%) e Campania (+5,9%).

Questi dati confermano un progressivo riequilibrio dei flussi turistici nazionali e il rafforzamento dell’attrattività del Mezzogiorno, non solo nei mesi estivi ma lungo l’intero arco dell’anno.

Nel complesso, i dati del 2025 restituiscono l’immagine di un turismo italiano in crescita, sempre più internazionale e capace di generare valore diffuso.

I dati dei primi 9 mesi dell’anno vedono il numero di turisti superare quota 406 milioni. Le proiezioni dell’Ufficio statistica indicano inoltre che l’anno potrebbe chiudersi registrando oltre 479 milioni di presenze, con un incremento stimato del 3% rispetto al 2024.

Nel confronto con i principali competitor europei, l’Italia mostra una performance solida e competitiva. Nel periodo gennaio-settembre 2025, il nostro Paese si colloca sostanzialmente in linea con la Spagna, che registra 415,6 milioni di presenze, e supera Francia (401,3 milioni), Germania (346 milioni) e Grecia (140,4 milioni).

Ma se si considera la permanenza media dei soggiorni, che in Italia sale a 3,6 notti nel 2025, superiamo anche la Spagna (3,4) – e ancora una volta Francia (2,6) e Germania (2,4).

A sostenere la crescita complessiva è soprattutto la domanda internazionale.

Nei primi 9 mesi del 2025, la componente estera è aumentata di oltre il 4% rispetto al 2024, arrivando a rappresentare il 55% dei flussi totali. Con 224,8 milioni di turisti stranieri , l’Italia supera nettamente la Francia (128 milioni) e si avvicina ai livelli della Spagna (264,6 milioni), confermando il proprio ruolo di destinazione di riferimento per i viaggi nel Mediterraneo e in Europa.

Questa dinamica si riflette anche nei conti economici: nello stesso periodo gennaio-settembre 2025, la bilancia dei pagamenti turistica registra un attivo record di 19,6 miliardi di euro, in crescita del 7% sul 2024. La spesa internazionale raggiunge i 46,4 miliardi di euro, con un aumento del 4,9%.