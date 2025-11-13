Wizz Air supera le attese nel primo semestre: utile operativo +25,8%

Wizz Air ha chiuso il primo semestre con risultati superiori alle previsioni, registrando un utile operativo di 439,2 milioni di euro (+25,8%) e utili netti in aumento del 2,6% a 323,5 milioni. Come riporta ilsole24ore.com, il fatturato ha raggiunto 3,3 miliardi di euro (+9%), con 36,5 milioni di passeggeri trasportati, in crescita del 9,8%.

Il ceo Jozsef Varadi ha annunciato che la compagnia sta gestendo con cautela la capacità in vista della stagione invernale, prevedendo un calo dei ricavi unitari ma un load factor stabile.

La low cost ungherese ha inoltre posticipato la consegna di 88 Airbus dal 2030 al 2033, una mossa volta a contenere i costi e rafforzare la redditività.

Negli ultimi anni Wizz Air ha affrontato diverse difficoltà, tra cui i problemi ai motori Pratt & Whitney, che hanno costretto a terra parte della flotta (35 aerei a fine settembre), oltre a tensioni geopolitiche in Medioriente e in Europa orientale, che hanno portato alla chiusura della base di Abu Dhabi.