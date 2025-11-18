Apre The Carlton Milano, la nuova gemma di Rocco Forte Hotels

Il giorno è arrivato. Apre oggi The Carlton Milano, decimo indirizzo italiano di Rocco Forte Hotels. Posizionato nel Quadrilatero della moda, con doppio accesso da via Senato e via della Spiga, il nuovo albergo di lusso prende vita da un importante progetto di ristrutturazione, firmato dagli architetti Philip Vergeylen e Paolo Moschino sotto la direzione creativa del vicepresidente e direttore del Design di Rocco Forte Hotels Olga Polizzi e con il coinvolgimento di Reale Immobili, proprietaria dell’asset.

The Carlton Milano mette a disposizione degli ospiti 71 tra suite e camere, due ristoranti, un bar e una Spa in ambienti caratterizzati da un approccio stilistico che pone in dialogo la raffinatezza europea con la ricchezza materica e cromatica, evocativa dello stile Art Decò.

“Sono felice di aprire un albergo nel cuore di Milano - ha commentato Sir Rocco Forte, a.d. e presidente del Gruppo -. La città è diventata uno dei centri più vivaci d’Europa e, dal punto di vista economico, uno dei più rapidi in termini di crescita. È un vero onore offrire questa nuova destinazione ai nostri ospiti”.

Food e benessere

La proposta gastronomica porta la firma di Fulvio Pierangelini e si sviluppa in tre spazi unici e complementari: il ristornate Spiga, Cafe Floretta e The Carlton Bar. A questi aggiungerà nella primavera del 2026 il giardino The Carlton, che si propone come vera e propria oasi cittadina di verde.

Completa l’offerta Irene Forte Spa che, in uno spazio di 280 mq, include sale trattamenti per cui vengono utilizzati i prodotti Irene Forte Skincare, un nail salon e la Thermal & Relaxation Suite con sauna, bagno turco, docce emozionali e lettini sonori. Arricchisce l’esperienza di benessere il Forte Vita Bar, dedicato ai trattamenti veloci di straordinaria efficacia, e da una palestra attrezzata accessibile 24/7.

Alla guida dell’hotel c’è Francesco Roccato, managing director dell’Area Nord Italia di Rocco Forte Hotels. “Siamo entusiasti del nuovo progetto The Carlton che riflette perfettamente l’approccio all’ospitalità del Gruppo - ha dichiarato -. Il nostro obiettivo è rendere questo albergo un punto di riferimento sia sullo scenario internazionale sia nella vivace destinazione meneghina”.