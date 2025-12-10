Giamaica, riaprono i Sandals e Beaches Resorts

In Giamaica sono tornate operative cinque delle otto strutture di Sandals Resorts International (SRI), la principale società di resort all inclusive dei Caraibi. Un importante segnale positivo per il comparto turistico dell’isola, dopo il passaggio dell’uragano Melissa.

I resort riaperti sono: Sandals Dunn’s River, Sandals Royal Plantation, Sandals Ochi, Sandals Negril e Beaches Negril.

Il 30 maggio 2026 riapriranno, invece, Sandals South Coast, Sandals Montego Bay e Sandals Royal Caribbean.

“In questo momento c’è una concreta voglia di ripresa in tutta la Giamaica - ha dichiarato Adam Stewart, Executive Chairman di SRI -. I nostri aeroporti sono aperti e accolgono voli da tutto il mondo. Tour, attività ed esperienze, tra cui le iconiche cascate del fiume Dunn, la famosa Seven Mile Beach di Negril e Mystic Mountain per gli appassionati di bob giamaicano, sono pronti e attendono i nostri ospiti”.