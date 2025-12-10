Disney Destinations Italia presenta Disney Dream Agency e premia le adv

Una serata d’eccezione dedicata alle agenzie di viaggi più performanti dell’anno: Disney Destinations Italia le ha riunite a Roma, annunciando anche l’evoluzione del programma Disney Stars Ambassador. D’ora in poi diventerà Disney Dream Agency, un passaggio strategico volto a rafforzare la riconoscibilità e il valore del programma, potenziando ulteriormente la professionalità delle agenzie presenti su tutto il territorio italiano.

Il cambio di nome del programma, fa sapere Disney in una nota, valorizza ulteriormente le agenzie appartenenti al programma attraverso l’endorsement ufficiale “Qualified Partner by Disney Destinations”.

Le migliori adv 2025 premiate a Roma

Con il passaggio a Disney Dream Agency, Disney Destinations Italia “rinnova il proprio impegno verso il trade italiano, confermando il valore fondamentale delle agenzie di viaggi nella promozione e nella vendita delle Destinazioni Disney”.

Durante l’award night sono state premiate le agenzie più meritevoli per le loro performance nel 2025 e sono state consegnate due nuove investiture. Di seguito le premiate:

4 Viaggi di Roma: miglior agenzia singola 2025 e top seller gruppi 2025;

Agintour Viaggi e Turismo di Monopoli, Bari: top seller add on 2025;

Angolo di Mondo di Torino: top seller add on 2025;

Desiderando Viaggiare di Ravenna: top seller Disney Cruise Line 2025;

Dreamsteam di Milano: top seller suite & vip tour 2025;

Fiparo Viaggi di Volla Napoli, Napoli: miglior agenzia di viaggi 2025;

Jenia Viaggi di Catania: miglior progetto creativo 2025;

Lisciotto Viaggi e Turismo di Messina: top seller add on 2025;

Puerto Svago di Teverola, Caserta: miglior network 2025;

Panama Viaggi di Melito di Napoli, Napoli: top seller Disneyland hotel 2025;

Relais Viaggi di Genova: top seller add on 2025;

Vimar Viaggi di Grottaferrata, Roma: miglior crescita yoy 2025;

Davide Travel di Milano e Il Viaggio Che Ti Manca di Brescia: nuove Disney Dream Agency 2026.