Civitatis e le agenzie di viaggio: insieme per rivoluzionare il turismo in Italia!

Oltre il 90% delle agenzie italiane si è già affiliato a Civitatis per offrire un’ampia varietà di attività in italiano in tutto il mondo. Il motivo? Non solo la vasta gamma di esperienze, trasferimenti in italiano e visite guidate, ma anche il grande impegno nel fornire il miglior servizio alle agenzie, grazie a una piattaforma che aiuta il settore a massimizzare le vendite e a garantire un servizio eccellente, con un’assistenza personalizzata attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

I ponti di aprile e maggio: un’occasione unica per il turismo

Grazie a un calendario ricco di festività strategiche, come Pasqua, 25 aprile e il 1° maggio, il 2025 si prospetta come un anno ideale per concedersi una fuga, sia in famiglia, con amici, in coppia o anche da soli. Questa tendenza rappresenta una grande opportunità per le agenzie di viaggio che sapranno anticipare la crescente domanda. Per supportare i professionisti del settore nell’approfittare di questa situazione, Civitatis mette a disposizione un’esclusiva selezione di esperienze in oltre 4.000 destinazioni in tutto il mondo. Tra le opzioni più popolari tra i clienti delle agenzie spiccano l’iconico tour dei contrasti di New York, un’escursione privata a Nara e Uji da Kyoto e l’indimenticabile safari con cena nel deserto di Dubai.

Civitatis: viaggi personalizzati su misura per ogni cliente

Ciò che distingue la piattaforma è la capacità di personalizzare i viaggi con un semplice click. Le agenzie di viaggio possono selezionare attività adattate ai gusti e alle esigenze dei loro clienti, creando itinerari su misura che arricchiscono l’esperienza e aumentano le opportunità di vendita.

Un altro grande valore aggiunto di Civitatis è la possibilità per gli agenti di viaggio di verificare in tempo reale la disponibilità delle attività prima di prenotare. Questo garantisce una pianificazione fluida e senza imprevisti, assicurando ai clienti un’esperienza ottimale.

I trasferimenti: il servizio più richiesto per i viaggi last minute

Sebbene Civitatis sia nota principalmente per le visite guidate e le escursioni in spagnolo, uno dei servizi più prenotati dalle agenzie di viaggio per i loro clienti sono i trasferimenti offerti dall’azienda spagnola in tutto il mondo.

L’azienda è diventata un partner di massima fiducia per soddisfare la crescente domanda di servizi di trasferimento da parte dei viaggiatori: le prenotazioni sono aumentate del 39% nel 2024 rispetto al 2023.

Le agenzie di viaggio affiliate al programma Civitatis possono offrire ai propri clienti trasferimenti privati e condivisi in oltre 4.000 destinazioni in tutto il mondo. Questo servizio, pratico ed efficiente, garantisce un inizio e una fine del viaggio in totale tranquillità, offrendo sicurezza ai clienti e permettendo agli operatori turistici di fornire un servizio di qualità.