Ryanair taglia i voli in Francia dell’11%

Non solo Spagna. La scure di Ryanair cala anche sulla Francia: il vettore low cost ha infatti annunciato una riduzione dell’11% delle operazioni sul Paese nella prossima stagione invernale.

Come riporta traveldailynews.com, la compagnia irlandese ha citato come motivazione l’aumento delle tasse aeroportuali e le interruzioni dovute agli scioperi dei controllori del traffico aereo; un tema, quest’ultimo, più volte sollevato dal vettore di Michael O’Leary.

John Grant, chief analyst di Oag ha affermato che la Francia è l’unico mercato in cui Ryanair sta registrando un calo anno su anno, mentre molti altri Paesi stanno beneficiando della redistribuzione dei voli da parte di Ryanair. Tra questi anche l’Italia, che vede un aumento di 1,5 milioni di posti e una crescita del 10%.