Una strana storia. L'accordo tra Ryanair e le agenzie di viaggi fa discutere ancora. Dopo gli entusiasmi iniziali sono arrivati i dubbi di una parte del mercato e ora il webinar che scatena discussioni infinite.

Adesso malgrado il post apparso nei giorni scorsi sui social a firma del presidente Fiavet Cimminisi sembra tutto rientrato. Come per magia. Strano, molto strano. Perché solo qualche giorno fa su Facebook il presidente aveva postato un lungo messaggio dove si mostrava profondamente dispiaciuto per l'atteggiamento tenuto dai rappresentanti Ryanair durante il webinar. Incontro che avrebbe potuto riconfermare la partnership tra agenzie e vettore irlandese.

“Il webinar sulla piattaforma Tad ci ha visti spettatori inermi e imbarazzati di fronte a un incontro durato appena otto minuti. Il webinar non ha rispettato le attese e l’impegno profuso dalla nostra associazione. Abbiamo inviato le rimostranze alla compagnia aerea, dalla quale ci aspettiamo risposte concrete”, queste le parole di Cimminisi. Quelli di Ryanair hanno da sempre un atteggiamento poco amichevole con le adv ma sembrava fosse tutto sistemato con Tad.

Ora l'arrabbiatura pare comunque svanita e arriva invece la marcia indietro di Fiavet che, in un'intervista con TTG Italia, sostiene che va tutto bene. Senza dubbio deve essere successo qualcosa in mezzo a questi due eventi e (forse) alla fine quelli di Ryanair sono riusciti a fare il loro gioco anche questa volta. Diciamo che tra annunci , proteste e riconferme alla fine le adv devono ancora capire se Ryanair è nella lista dei buoni o dei cattivi...