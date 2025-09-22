Gift Campaign, la soluzione che rafforza le relazioni con clienti e staff

Non oggetti ma estensioni dell’esperienza di soggiorno. Se correttamente progettati e pianificati i gadget possono aiutare significativamente le imprese dell’hospitality a rafforzare il rapporto con la clientela e, non ultimo, con i dipendenti. “Servono a ringraziare i clienti per la fiducia riposta nella nostra struttura e servono anche a fidelizzare il personale, dimostrando in modo molto concreto l’apprezzamento per il lavoro svolto”, spiega Diederik de Koning, ceo e fondatore insieme ad Oriol Badia di Gift Campaign, presente sul mercato dal 2014 da sempre specializzata in regali aziendali promozionali. Con un catalogo di oltre 30mila articoli personalizzabili al proprio attivo, Gift Campaign - nata in Spagna - è oggi presente in Italia, Francia, Portogallo, Olanda, Germania e Regno Unito. Un raggio d’azione ampio, grazie al quale può vantare un team di professionisti multiculturale, giovane e dinamico.

Il valore del gadget

Per comprendere meglio quali e quanti siano i vantaggi offerti da una scelta accurata e correttamente targettizzata dei doni con cui l’azienda decide di farsi ricordare, abbiamo chiesto a Gift Campaign quale sia oggi la caratteristica irrinunciabile affinché un gadget possa definirsi memorabile.

Non devono essere solo oggetti di qualità, ma devono essere anche utili e sostenibili. Il mercato dei gadget aziendali sta infatti evolvendo rapidamente e le imprese chiedono prodotti coerenti con i propri valori, soprattutto in tema di sostenibilità. Per questo controlliamo che tutti gli oggetti a catalogo siano conformi alle normative europee e per questo mettiamo a disposizione delle strutture un team di specialisti che li consigli e li assista nella fase di personalizzazione. Fornendo anticipatamente un campione virtuale del gadget brandizzato, le strutture hanno infatti modo di valutarne anticipatamente l’esito.