Palladium Hotel Group, previsioni di crescita per la fine dell’anno

Con un RevPar in aumento di oltre il 6% rispetto al 2024 Palladium Hotel Group archivia una stagione estiva decisamente positiva nei suoi alberghi europei.
Nel Vecchio Continente il Regno Unito si conferma il principale mercato di provenienza degli ospiti, seguito dagli Stati Uniti - che si consolidano come secondo mercato più importante, dopo una crescita costante negli ultimi tre anni - e dalla Spagna, con una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Subito dopo si posizionano Italia, Germania, Paesi Bassi e Francia.
Il Gruppo prevede di chiudere l’ultimo trimestre del 2025 con un aumento del 6% del RevPar rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in destinazioni quali Messico, Repubblica Dominicana, Brasile e Giamaica. Gli Stati Uniti si confermano come primo mercato di riferimento, seguiti da Canada, Argentina, Messico e Regno Unito.
Incoraggianti le previsioni per il primo trimestre del 2026. Secondo i dati attuali, la Average Daily Rate (ADR) risulta superiore del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
“Abbiamo chiuso la stagione estiva con un aumento del 6% del RevPAR in Europa rispetto all’anno precedente. Questa crescita riflette una strategia orientata non solo alla redditività, ma anche al rafforzamento della nostra proposta di valore. Il nostro obiettivo va oltre l’occupazione - afferma Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group -: puntiamo ad aumentare il ricavo totale attraverso leve chiave come gastronomia, intrattenimento e benessere. Continuiamo a impegnarci per offrire una proposta di alta qualità che valorizzi l’esperienza dei nostri ospiti e consolidi la nostra posizione nel mercato europeo.”
Remo Vangelista