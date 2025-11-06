Cathay vuole riacquistare le quote vendute a Qatar Airways

Cathay Pacific si appresta a riacquisire la quota ceduta nel 2017 a Qatar Airways. La compagnia aerea ha reso noto di essere intenzionata a rientrare in possesso del 9,6% delle azioni venduto al vettore del Qatar durante la crisi Covid per 662 milioni di dollari, in forza della forte ripresa registrata nel post-pandemia.

“Il riacquisto riflette la nostra forte fiducia nel futuro del Gruppo Cathay e sottolinea il nostro impegno nello sviluppo dell’hub internazionale dell’aviazione di Hong Kong”, ha affermato Patrick Healy, presidente del Gruppo Cathay.

Le performance, del resto, sono solide. Secondo i risultati riportati da Travel Weekly, nel primo semestre del 2025, Cathay Group - che comprende Cathay Pacific e la compagnia aerea low-cost HK Express - ha registrato un utile di 476 milioni di dollari. Si tratta del terzo semestre consecutivo in utile.

Da parte sua il ceo di Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer, ha affermato che è il momento giusto per vendere le azioni Cathay: “Dopo un periodo di redditività record e di ottime prestazioni, questa decisione rientra in una strategia proattiva volta a ottimizzare i nostri investimenti e a posizionare il gruppo per una crescita a lungo termine”.

I due vettori continueranno comunque a collaborare attraverso l’alleanza Oneworld.