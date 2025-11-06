Gattinoni, Luca Prandini diventa anche direttore prodotto Gattinoni Travel

Il Gruppo Gattinoni prosegue nella strategia di valorizzazione delle competenze interne e di integrazione tra rete agenzie e prodotto, nominando Luca Prandini nuovo Direttore del prodotto interno. La scelta, all’insegna della continuità manageriale, consolida il percorso di crescita del gruppo e punta a rafforzare ulteriormente il legame tra le agenzie del network e l’offerta turistica proprietaria.

Prandini, da oltre sei anni in Gattinoni e già Direttore della rete agenzie di proprietà, porta con sé una profonda conoscenza del mondo adv e una visione strategica maturata sul campo. La sua nomina assicura continuità alle divisioni di prodotto e ai Gattinoni Travel Store, mantenendo al contempo l’attuale struttura di responsabilità.

Il focus rimane sull’ampliamento e la competitività del portafoglio prodotti, costruito sulla base delle esigenze concrete delle agenzie e del territorio. L’obiettivo è fornire strumenti e soluzioni sempre più mirati e flessibili, capaci di rispondere con tempestività a un mercato in costante evoluzione.

“Accolgo questo nuovo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità”, ha commentato Prandini, “credo profondamente nel valore della sinergia tra rete e prodotto: solo lavorando in modo integrato possiamo costruire un’offerta sempre più vicina alle esigenze delle nostre agenzie e dei loro clienti. L’obiettivo è continuare a crescere insieme, valorizzando le persone, le competenze e l’esperienza che da sempre contraddistinguono il Gruppo Gattinoni”.

Nel quadro della ridefinizione organizzativa, il Gruppo annuncia anche l’ingresso di Chiara Casuccio come Customer service & concierge manager, una figura chiave per rafforzare la qualità dell’assistenza alle agenzie e ai viaggiatori. La nuova nomina conferma l’impegno di Gattinoni nel miglioramento continuo del servizio e nella valorizzazione delle proprie risorse interne.