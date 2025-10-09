Si chiama Gattinoni top Ambassador ed è il nuovo progetto sperimentato nel 2025 dal gruppo milanese, che nel 2026 verrà riconfermato e crescerà ancora nei numeri. Si tratta di una sorta di alleanza strategica, come la definiscono da Gattinoni, tra la casa madre e una selezione di agenzie di viaggi, partner di eccellenza, scelte per la qualità del servizio offerto e l’attaccamento al prodotto.

“Si tratta di un progetto ad invito – ha raccontato Antonella Ferrari, direttore di rete delle agenzie Gattinoni – con validità annuale, che può essere riconfermato, e che punta a creare una rete di ambasciatori del gruppo e della sua filosofia e visione”. Nel 2025 sono state 166 le adv selezione a cui si sono aggiunte 33 filiali, l’obiettivo del prossimo anno è selezionarne 250.

L’adesione al progetto consente di accedere a un insieme di opportunità come incontri periodici con i team e i manager del network, supporto personalizzato con servizi di assistenza legale e fiscale, educational mirati su alcune destinazioni particolari, monitoraggio mensile dei fatturati e campagne commerciali più lunghe.