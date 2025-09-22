Il Gruppo Gattinoni approva il primo bilancio di sostenibilità

Prosecuzione della partnership con Air France Klm per l’acquisto di carburanti Saf, ma sostegno anche a quattro onlus impegnate in progetti di solidarietà. Il Gruppo Gattinoni rinnova il suo impegno a tutela delle comunità e dei territori nel 2025, approvando il suo primo bilancio volontario di sostenibilità.

“Le azioni di oggi sono direttamente correlate alle finalità riconosciute nel 2023 - spiega Franco Gattinoni, fondatore e presidente dell’omonimo gruppo - ossia l’anno in cui la nostra visione strategica si è tradotta in azioni mirate di giustizia sociale, di cui il bilancio di sostenibilità rende ora attestazione. Lavorare nel turismo, per noi, significa ridurre costantemente l’impatto ambientale della attività del gruppo, favorendo al contempo la preservazione delle reti sociali con cui interagiamo”.

In quest’ottica va letto anche il conseguimento della certificazione Iso 20121 per Gattinoni Events, grazie alla quale sono definiti i criteri per la gestione sostenibile degli eventi. Sul fronte onlus, invece, il Gruppo Gattinoni finanzia percorsi di istruzione in Kenya attraverso l’associazione Karibujua, sostenendo inoltre iniziative di mobilità inclusiva con Free Wheels e di mobilità sportiva con Dash To Cortina 2026, nonché di emancipazione femminile a fianco di Sri Lanka Third Space.