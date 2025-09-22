Trasporto aereo, meno ritardi nell’estate 2025

Quella appena conclusa è stata un’estate da buoni risultati sul fronte ritardi aerei in Europa. Ad affermarlo è RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, che fornisce un report realizzato sulla base dei dati ufficiali di Eurocontrol.

Nel periodo giugno-agosto 2025 il traffico aereo nei cieli europei ha visto una media di 35mila voli al giorno, ed è aumentato del 3% rispetto all’estate 2024 e dell’1% rispetto all’estate 2019.

I ritardi complessivi accumulati nell’estate 2025 ammontano a 12 milioni 742 mila 882 minuti, una media di 138.510 minuti al giorno, ovvero circa 3,9 minuti di ritardo a volo, in calo rispetto i 5,4 minuti volo del 2024.