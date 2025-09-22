Sono 4 milioni 135mila i turisti arrivati a Roma nel bimestre luglio- agosto, per un totale di 9 milioni e 632mila presenze fra hotel e ricettività extralberghiera. Un nuovo record per la Capitale, come spiega Il Messaggero, dal momento che, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sia arrivi che presenze segnano un aumento del 4,1%. Le cifre sono quelle dell’Ente bilaterale sul Turismo, che segnala anche come stia crescendo la fascia di turisti altospendenti.

Da inizio anno gli arrivi sono stati poco meno di 15 milioni, con oltre 34 milioni 220mila presenze mentre nel 2024 - che, va ricordato, è stato un anno che ha segnato il record e l’addio agli effetti del Covid - gli arrivi nei primi 8 mesi dell’anno furono appena sopra i 14 milioni con 33 milioni di presenze. In termini percentuali l’aumento, quindi, è del 4% negli arrivi e del 3,5% nelle presenze. “Stiamo battendo ogni record - sottolinea l’assessore al Turismo e Grandi eventi, Alessandro Onorato - e nel 2026 vedremo ulteriormente gli effetti del Giubileo con flussi ancora maggiori , come confermano già i numeri degli imprenditori del settore”.

Per quanto riguarda, poi, il turismo di lusso, Onorato aggiunge: “Stiamo vivendo una rivoluzione: nel 2024 solo Londra ha avuto più aperture di alberghi 5 stelle di noi. Il turismo di lusso non è una questione elitaria: chi investe centinaia di milioni di euro in una struttura riqualifica interi quartieri, promuove progetti di legacy e soprattutto crea nuovi posti di lavoro, più qualificati e più pagati”.