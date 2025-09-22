L’estate 2026 di Sas: 9 nuove rotte e 6 destinazioni

Nove rotte nuove, sei destinazioni e un incremento della connettività fra Europa, Nord America e Asia. È questo il programma di crescita per la summer 2026 di Sas, che aumenterà del 20% la capacità di posti da Copenaghen, che porterà al 50% di opportunità di collegamenti in più.

L'espansione rafforza, infatti, il ruolo di Copenaghen come hub globale della Scandinavia e riflette l'impegno a lungo termine di Sas nel collegare la Scandinavia e il mondo.

Le nuove rotte vedono, dall’8 marzo, l’apertura della Copenhagen-Riga e dal 9 il collegamento dalla capitale della Danimarca al Lussemburgo. Il 26 marzo partirà il volo Copenhagen-Istanbul, mentre il 29 marzo lo Stoccolma-Madrid. Il 30 marzo debutterà l’Oslo-Amburgo. A maggio, il 15, sarà la volta della rotta Copenhagen-Bordeaux, il 2 giugno di quella Copenhagen-Mumbai, mentre il 22 giugno debutteranno il Copenhagen-Marsiglia e il Copenhagen-Visby.

“Siamo entusiasti di presentare il nostro programma estivo, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda - afferma Anko van der Werff, presidente e ceo di Sas -. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri clienti un livello di scelta e flessibilità senza pari. Questa espansione sottolinea la nostra ambizione di crescere, di rafforzare ulteriormente Copenaghen come hub globale della Scandinavia e di offrire ai nostri clienti viaggi affidabili, puntuali e di livello mondiale su una scala più ampia”.

Inoltre, diverse rotte che in precedenza operavano solo nei mesi di punta saranno ora operative per l'intera stagione, tra cui Copenaghen-Ålesund, Copenaghen-Edimburgo e Copenaghen-Salonicco.

Sas sta infine aumentando la frequenza su oltre 30 rotte esistenti. La sola Copenaghen vedrà più partenze su oltre 25 rotte, tra cui Berlino, Bruxelles, Budapest, Cracovia, Praga, Seul, Tallinn e Tokyo. Stoccolma ottiene servizi potenziati per Bruxelles, Dublino, Parigi e Vaasa, mentre Oslo beneficia di voli aggiuntivi per Bruxelles, Dublino e Reykjavik.