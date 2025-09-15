Sas aggiunge il volo su Seul al network lungo raggio

Si aggiunge anche Seul all’elenco delle destinazioni lungo raggio di Sas. Il primo volo da Copenhagen è partito nel weekend e verrà operato con quattro frequenze alla settimana, che diventeranno sei a partire da giugno del prossimo anno.

“Con l'aggiunta di Seul, Sas ora opera su 14 destinazioni a lungo raggio da Copenaghen – spiega la compagnia in una nota -, rafforzando il ruolo della capitale danese come hub intercontinentale principale della compagnia aerea. Questa mossa sottolinea l'impegno di Sas a posizionare Copenaghen come un gateway globale per il Nord Europa”.

I voli sono operati con l'Airbus A350 che offre posti per circa 300 passeggeri. Pianificati con partenze serali, i voli sono progettati per ottimizzare la connettività in tutta Europa e massimizzare il tempo utilizzabile a destinazione.