Dal 2027 apre Sofitel Genova Waterfront firmato dallo studio Renzo Piano

Accor, leader globale nel settore dell’ospitalità, ha annunciato la firma di Sofitel Genova Waterfront, un nuovo indirizzo di prestigio previsto per il 2027. Situato nell’area del porto antico e sviluppato in partnership con AG Group, primo operatore turistico integrato in Italia, l’hotel porterà per la prima volta a Genova il brand Sofitel.

Il progetto si inserisce all’interno del più ampio piano di riqualificazione del Waterfront di Levante e l’architettura porta la firma del Renzo Piano Building Workshop (RPBW), lo studio guidato dal celebre architetto Renzo Piano.

Sofitel Genova Waterfront offrirà 120 camere, di cui 20 suite, progettate per unire comfort e design contemporaneo. L’hotel disporrà inoltre di un ristorante aperto tutto il giorno, un bar con terrazza panoramica, spazi dedicati al fitness e al benessere – tra cui spa e piscina – e sale meeting attrezzate per eventi e conferenze. Gli interni e gli spazi comuni saranno concepiti per creare un dialogo armonioso tra modernità e tradizione, valorizzando al tempo stesso il patrimonio marittimo della città e la raffinatezza francese che contraddistingue il marchio Sofitel.

“L’Italia è uno dei mercati più importanti per Sofitel nell’Europa meridionale, e la firma di Sofitel Genova Waterfront rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita, dopo il successo di Sofitel Roma Villa Borghese. Siamo lieti di collaborare nuovamente con AG Group per portare in Liguria una nuova icona del lusso, che unisce la joie de vivre francese alla storia millenaria e alla cultura vibrante della regione, in dialogo con lo spirito mediterraneo”, ha dichiarato Maud Bailly, Amministratore Delegato di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery and Emblems.

Con questa firma, Sofitel prosegue il suo percorso di crescita in Italia, dove il brand gestisce già una struttura di punta a Roma e ha diversi progetti in fase di sviluppo in città chiave come Milano, Venezia e Palermo.