MGallery debutta sulle piste da sci con una new entry a Valmorel

Il 2027 segnerà il debutto di MGallery nelle Alpi francesi. La collezione di boutique hotel della divisione upper level di Accor inaugurerà il suo primo rifugio alpino a Valmorel, diretamente sulle piste da sci. “Dopo la nostra proficua collaborazione per La Grande Terrasse Hôtel & Spa La Rochelle - MGallery Collection - afferma Maud Bailly, ceo di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems - rafforziamo la nostra partnership con CLR Hotels attraverso questa new entry alpina. Valmorel segna una novità per MGallery in montagna e rappresenta un passo importante nello sviluppo del brand. Un nuovo indirizzo che incarna l’essenza stessa di MGallery: luoghi unici con anima, significato ed emozione”.

Un esempio di architettura sostenibile

Il progetto architettonico, come spiega TravelDailyNews, è stato affidato a Bertrand Pourrier, fondatore di ABP Architectes, con uffici a La Rochelle e Parigi. Nota per le sue creazioni contemporanee nei settori della cultura, dell’ospitalità e del coworking, l’agenzia è riconosciuta per il suo approccio integrato, dall’ideazione alla realizzazione. Profondamente impegnata nell’architettura sostenibile, ABP sta allineando il progetto agli standard RE2020, puntando a certificazioni come BREEAM e dando priorità all’uso di materiali locali e di origine naturale.

Il design degli interni trarrà ispirazione dalla tradizione della Savoia, fondendo legno scolpito, pietra e tartan in un raffinato omaggio alla tradizione locale. Concepito come un vero e proprio rifugio alpino, il futuro hotel disporrà di 82 camere, di cui quasi un terzo suite con vista mozzafiato sulla valle e consentirà agli ospiti l’accesso diretto alle piste da sci. L’hotel comprenderà anche due ristoranti, una spa di 480 mq con piscine interne ed esterne, una sala proiezioni privata e un’area relax appositamente progettata per i momenti après-ski.