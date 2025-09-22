Sabre a TTG con la nuova soluzione di distribuzione ferroviaria per adv

Una nuova soluzione di distribuzione ferroviaria dedicata alle agenzie di viaggi italiane e una piattaforma modulare per l’accesso unificato ai contenuti, il retailing scalabile e l’integrazione con terze pari. Sono queste le due le novità che Sabre Corporation presenterà a TTG Travel Experience.

SabreMosaic Travel Marketplace, questo il nome della piattaforma, riunisce contenuti aerei, funzionalità di merchandising e servizi in un unico ambiente, consentendo ad agenzie e venditori di personalizzare le offerte, ottimizzare i flussi di lavoro ed espandersi su canali e mercati. La nuova soluzione ferroviaria, progettata specificamente per il mercato italiano, consente invece ricerca, prenotazione, modifiche e rimborsi su più operatori attraverso un unico flusso operativo, eliminando la necessità di piattaforme o credenziali separate.

I panel tematici

“A TTG presentiamo una soluzione ferroviaria che affronta sfide operative di lunga data in un mercato dove l’accesso multimodale è sempre più cruciale - spiega Paola De Filippo, Country Manager di Sabre Italia -. A livello globale, oltre il 91% delle agenzie utilizza quattro o più sistemi di prenotazione e il 10% ne supera dieci, con un impatto diretto sui costi e sull’esperienza del cliente. Insieme a SabreMosaic Travel Marketplace, che centralizza l’accesso a contenuti aerei, alberghieri, auto e ferroviari in un unico ambiente, stiamo aiutando le agenzie a ridurre la complessità e a rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato. Questi temi saranno approfonditi anche nei due panel tematici”.

Sabre parteciperà a due panel di discussione a TTG, ciascuno dedicato a un diverso aspetto del retailing e della mobilità nel settore travel. Il primo è in programma martedì 8 ottobre alle ore 15 nello spazio espositivo di Trenitalia e sarà incentrato sull’accesso alla mobilità e sul ruolo in evoluzione delle agenzie di viaggi. Il secondo panel, intitolato ‘Dal Contenuto al Ricavo attraverso l’Intelligent Retailing’, si terrà mercoledì 9 ottobre alle 11 nella Sala Diotallevi 1.