Sabre Corporation: nasce l’accordo con Travelin.Ai per le prenotazioni aziendali

Arriva anche Travelin.Ai nell’orbita di Sabre Corporation. La piattaforma di prenotazioni aziendali avrà ora accesso al SabreMosaic Travel Marketplace, includendo tariffe aeree tradizionali, offerte Ndc, contenuti delle compagnie low-cost e opzioni di alloggio, oltre alle capacità di Sabre Lodging AI.

“La possibilità per le Tmc e i loro clienti aziendali di prenotare viaggi d’affari con componenti leisure apre l’accesso a un mercato da 1.000 miliardi di dollari - evidenzia Richard Viner, direttore di Sabre UK e Irlanda -. In Emea vediamo un forte potenziale per aumentare i tassi di prenotazione alberghiera, e questo accordo aiuta le Tmc ad accrescere ricavi e prenotazioni rafforzando al contempo la tutela dei viaggiatori”.

Travelin.Ai consente alle aziende di prenotare viaggi business e leisure in un unico flusso unificato, integrando la propria automazione alberghiera con le capacità intelligenti di Lodging AI per incrementare la captazione delle prenotazioni alberghiere. L’onboarding può essere completato in pochi minuti anziché in settimane. La piattaforma separa automaticamente le spese aziendali da quelle personali grazie alla propria tecnologia brevettata di split-payment, garantendo la conformità e consentendo ai dipendenti di prolungare i viaggi o utilizzare le trasferte come incentivo.