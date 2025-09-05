Radisson Hotel Group punta sulla Francia con nuove aperture e acquisizioni

Radisson Hotel Group amplia la propria presenza in Francia con quattro nuove acquisizioni e diverse aperture pianificate, portando a 34 il numero complessivo di strutture nel Paese, tra operative e in sviluppo. La crescita è sostenuta da partnership di lungo periodo con player immobiliari, come Covivio e Byron Capital, e spazia dal segmento luxury lifestyle all’upscale, attraverso progetti di conversione e valorizzazione di edifici storici e location iconiche.

Un investimento significativo mirato sulla Francia per il un gruppo internazionale con oltre 1.460 hotel in attività e in fase di apertura in più di 100 Paesi. “Oltre il 65% dei nostri proprietari gestisce più di un hotel con noi. La Francia è per noi un mercato chiave e intendiamo rafforzare la nostra presenza con progetti che trasformano edifici storici in nuovi landmark e creano nuove destinazioni di riferimento”, ha dichiarato Elie Younes, Global Chief Development Officer & EVP di Radisson Hotel Group.

I grandi investimenti su Parigi

Tra i progetti di punta, il Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel, con apertura prevista nel terzo trimestre del 2026, rafforzerà la presenza nella ville lumière. L’edificio del 1907 è situato in rue de La Fayette, a pochi passi dalle iconiche Galeries Lafayette e dall’Opéra Garnier, e gode di una posizione privilegiata. Sempre a Parigi il Radisson Blu Hotel, Paris Roissy CDG Airport, con apertura prevista entro la fine del 2025, rafforzerà la presenza del brand Radisson Blu in uno dei più trafficati hub di viaggio d’Europa. Posizionato strategicamente di fronte al Terminal 3 dell’aeroporto Charles de Gaulle e adiacente alla stazione del treno Roissy Val, l’hotel offrirà collegamenti diretti con tutti i terminal.

In aggiunta, il Maison Rivoli Paris, A Radisson Collection Hotel, offrirà un’esperienza sofisticata nel cuore della capitale francese, mentre il Radisson Blu Hotel, Triangle Paris, all’interno del futuristico complesso Triangle, si candida a diventare una nuova icona dello skyline parigino puntando tutto su design e architettura.

L’espansione nel resto della Francia

Il Radisson Resort Cannes segnerà l’arrivo in una delle destinazioni simbolo della Costa Azzurra. Affacciato sul lungomare di Cannes La Bocca, sarà completamente ristrutturato prima dell’apertura, prevista per il 2026: una location ideale sia per i turisti che per i partecipanti agli eventi internazionali della città. Tra le altre aperture in destinazioni turistiche, da segnalare nel 2025 quella dell’Hotel & Spa Amoria La Baule, nella rinomata località balneare di La Baule in Bretagna.

Inoltre, si aggiungono il Radisson Blu Hotel, Montpellier, che porta un’esperienza di ospitalità premium in una delle città più dinamiche del sud della Francia, e Le Relais de la Malmaison, membro di Radisson Individuals, un’oasi di tranquillità immersa nel verde alle porte di Parigi, rinomata per l’atmosfera accogliente.