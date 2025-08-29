Radisson cresce in Arabia Saudita con la new entry di Riyadh

Radisson Hotel Group ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Arabia Saudita annunciando l’apertura del Radisson Blu Hotel, Riyadh Al Sahafa. Situata nel vivace quartiere Sahafa, a soli 20 minuti dall’aeroporto Internazionale King Khalid, la nuova struttura “coniuga la vivace cultura dell’Arabia Saudita con gli elevati standard per cui il nostro marchio è noto” sottolinea Hazem Ibrahim, direttore generale dell’hotel.

Come riporta TopHotelNews dispone di 171 camere e suite con finestre a tutta altezza e ampie viste sul quartiere finanziario King Abdullah e sullo skyline settentrionale di Riyadh.

Le opzioni di ristorazione sono al Diwan Restaurant, specializzato in cucina internazionale e serate a tema, The Terrace Restaurant and Lounge che propone pietanze di trazione mediterranea, e Al Multaqa Café. Numerosi gli spazi pensati per le famiglie, con servizi ad hoc come il miniclub per bambini dai 4 ai 10 anni, ma l’hotel è attrezzato anche per il segmento Mice, cui offre cinque sale riunioni.