Hyatt cresce in Repubblica Dominicana, all inclusive di lusso a Miches

Hyatt crede nelle potenzialità, in Repubblica Dominicana, della regione emergente di Miches, dove ha appena aperto Hyatt’s Secreta Playa Esmeralda, un megaresort all inclusive con 500 suite.

Ogni sistemazione ha una terrazza o balcone privato, alcune sono con vista sull’oceano e accesso alla piscina. L’esperienza Preferred Club offre vantaggi esclusivi, tra cui un menù di cuscini, servizio maggiordomo, piscine esclusive e una lounge privata. Il resort comprende anche oltre 1.393 mq di spazi per eventi e aree per matrimoni sulla spiaggia.

Gli ospiti, spiega TopHotelNews, possono usufruire del servizio in camera 24 ore su 24, di un programma di intrattenimento ad hoc e dell’accesso a un centro fitness completo, alla spiaggia e agli sport acquatici, oltre a poter seguire lezioni di spagnolo e danza.

Le opzioni food & beverage includono undici ristoranti e sette bar, tra cui il ristorante esclusivo Doña Altagracia, che celebra la tradizione culinaria dominicana.

Da questo mese gli ospiti potranno anche avere accesso ai servizi per famiglie dell’adiacente Dreams Playa Esmeralda Resort & Spa.

“Ogni dettaglio - sottolinea Angel Medina, direttore generale del Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa -, dal design delle nostre suite ai tessuti, ai colori e alle esperienze curate in tutta la proprietà, è ispirato alla ricchezza di questa regione”.

La struttura organizza anche escursioni nella circostante regione di Miches, a Montaña Redonda, alle mangrovie di Los Haitises e alla cascata Salto La Jalda. In collaborazione con l’organizzazione no-profit locale Promiches e in linea con la piattaforma globale di sostenibilità di Hyatt, World of Care, il resort ha adottato anche misure per proteggere l’ecosistema costiero di Playa Esmeralda.

Il portafoglio di Hyatt comprende oltre 1.450 hotel e strutture all-inclusive in 79 Paesi in tutto il mondo.