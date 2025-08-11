TTG Italia
Hyatt, 140mila nuove camere nel secondo trimestre

Continua l’espansione di Hyatt Hotels Corporation. Nel secondo trimestre del 2025 il Gruppo ha visto il suo portfolio crescere di circa 140.000 camere, grazie a nuovi contratti di gestione o franchising, registrando un incremento dell’offerta dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La crescita netta delle camere è stata dell’11,8%, mentre la crescita netta delle camere escludendo le acquisizioni si è attestata al 6,5%. Il RevPar è aumentato dell’1,6% rispetto al secondo trimestre del 2024, grazie in gran parte al boom globale degli hotel di lusso.

L’utile netto - riporta Hosteltur - ha raggiunto i 3 milioni di dollari, mentre l’utile netto rettificato si è attestato 66 milioni di dollari.

Per l’intero anno le previsioni sono positive. Il Gruppo prevede un utile netto compreso tra i 135 e i 165 milioni di dollari, una crescita del RevPar tra l’1 e il 3% e una crescita netta delle camere compresa tra il 6% e il 7% rispetto all’anno fiscale 2024.

