Vacanze con i pet: le idee dell’hospitality

L’ospitalità pet-friendly conquista mare, montagna e big cities, perché vivere esperienze in viaggio con il proprio animale non è più un optional. Le vette di Courmayeur Mont Blanc si scalano con impianti di risalita adatti, Marriott Bonvoy studia kit personalizzati, a Fonteverde i cani si rilassano in una piscina termale apposita e nelle strutture IHG trovano telo per letto, ciotola e tappetino all’arrivo.

A New York, The Beekman e The Penny ospitano gratuitamente fino a due cani per camera, mentre Park Hyatt ha un room service e The Mark un menù stellato versione pet. In California si impara a surfare insieme al proprio cane alla Coronado Dog Beach.

Le 12 strutture Bluserena sono dotate di Dog Room e al Torreserena Resort i servizi ‘Happy Dog’ riservano check-in, welcome box, giardino privato recintato con poltroncina in camera, parco giochi e spazi ristorante dedicati. Evaneos realizza itinerari tailor-made in destinazioni pet-friendly.