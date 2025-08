Vacanze pet friendly, le soluzioni di Pitchup per viaggiare con gli animali domestici

Sempre più italiani scelgono di viaggiare con i propri animali domestici, ma trovare strutture adeguate non è sempre semplice. A colmare questa lacuna interviene Pitchup.com, piattaforma specializzata nelle vacanze outdoor, che introduce una nuova funzione per facilitare la ricerca di campeggi e glamping pet-friendly: al momento della prenotazione è ora possibile indicare il numero di cani, rendendo l’esperienza più fluida e inclusiva.

Una risposta concreta a una domanda in crescita che cerca soluzioni ad hoc. Secondo il Rapporto Eurispes, infatti, oltre il 40% degli italiani vive con un animale domestico, ma solo il 31% di chi viaggia decide di portarlo con sé, complice una carenza di offerte dedicate. Pitchup mira a invertire la tendenza, valorizzando strutture che coniugano comfort e accoglienza per tutti. Dalle tende safari sulle colline del Garda al Gitavillage Talamone in Maremma, fino al glamping andaluso Dehesa Experiences e al Forest Camping Mozirje in Slovenia, l’idea è offrire soluzioni di turismo sostenibile, aperto e rispettoso. Un invito a vivere il viaggio senza lasciare indietro nessuno, nemmeno i nostri amici a quattro zampe.