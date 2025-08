Ddl Piscine, preoccupazione tra gli albergatori

C’è preoccupazione tra gli albergatori per il Ddl Piscine approvato lo scorso 30 luglio dal Consiglio dei Ministri. In attesa del testo definitivo, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi rimarca in una nota alcune criticità del provvedimento.

“Sembrerebbe - scrive l’associazione - che le piscine degli alberghi, che ricordiamo sono destinate alla sola fruizione degli ospiti, siano assimilate ad altre tipologie di piscine pubbliche, ben diverse per caratteristiche e utilizzo”.

Timore principale è che l’assimilazione alle piscine pubbliche e i conseguenti obblighi in materia di sicurezza e manutenzione degli impianti possano portare gli albergatori a rivedere l’offerta. “La sicurezza - continua l’associazione - è da sempre al primo posto per noi e viene assicurata con le opportune soluzioni che la normativa già oggi efficacemente prevede. Un irrigidimento delle soluzioni disponibili, come sembrerebbe prefigurare il Ddl, comporterebbe il rischio di dovere escludere o limitare fortemente un servizio che invece ormai è diventato imprescindibile per l’offerta alberghiera del nostro Paese”.