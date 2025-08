Si concretizza la scalata di Tamburi in Alpitour. È stato infatti completato il primo agosto il riassetto azionario del Gruppo, secondo quanto fa sapere in una nota lo studio legale e tributaro Fivers, che ha seguito gli aspetti legali dell’operazione.

Asset Italia 1 – partecipata indirettamente da Tamburi Investment Partners attraverso Asset Italia - è giunta così a detenere oltre il 90% del capitale di Alpitour, mediante l’esercizio di diritti di prelazione, diritti di co-vendita e altri diritti di vendita.

Il fabbisogno finanziario necessario per l’operazione, fa sapere lo studio legale, è stato coperto in parte da apporti dei soci di Asset Italia e in parte da un finanziamento bancario.

Fivers ha assistito la parte acquirente per gli aspetti di struttura dell’operazione e corporate, nonché per gli aspetti relativi ai procedimenti autorizzativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (golden power), l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e la Central Bank of Ireland.

Prende così forma l’operazione annunciata nei primi mesi del 2025. Ora, Tip potrà decidere il futuro dell’operatore. Sul tavolo l’ipotesi di uno sbarco in Borsa o la possibile vendita a big player internazionali.