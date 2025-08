Lieve aumento per il costo del carburante aereo, ma il prezzo resta inferiore all’estate 2024

Rialzo quasi fisiologico per il prezzo del carburante aereo a luglio: il jet fuel, secondo i dati diffusi da Fto, ha segnato un aumento del 4,06%, arrivando a quota 728,20 dollari e dunque tornano a superare la barriera dei 700 dollari per tonnellata metrica.

Tuttavia, come sottolinea la nota diffusa dall’associazione di categoria, il prezzo resta inferiore dell’11,01% rispetto a quello di luglio 2024: un segnale di come, in generale, il costo del carburante sia in flessione.

Per quanto riguarda il secondo fattore che potrebbe generare adeguamenti, ovvero il cambio con il dollaro, prosegue l’apprezzamento dell’euro nei confronti della valuta a stelle e strisce. Il cambio medio a luglio si attesta a 1,16769 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento dell’euro del +1,40% rispetto al mese precedente.