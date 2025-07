“Gli aumenti dei costi per viaggiare verso gli Stati Uniti, usciti nei giorni scorsi sulla stampa, non riguarderanno assolutamente gli italiani, che per il 95% partono con l’Esta, che non subirà incrementi di prezzo”. A prendere le difese dell’outgoing italiano verso gli States è l’associazione Visit Usa Italia: “Lungi da noi criticare la stampa - hanno precisato -, ma è bene fare alcune precisazioni per evitare falsi allarmismi”. La prima riguarda proprio la notizia sull’inserimento di una tassa di integrità sul visto da 250 euro. “La nuova tassa colpirà una esigua minoranza di viaggiatori, visto che per tutti gli altri l’Esta rimarrà lo strumento prioritario di accesso. È bene precisarlo per non far confusione con il visto non immigrante, che è altra cosa”.

L’associazione Visit Usa non nasconde che gli Stati Uniti stiano vivendo un momento di difficoltà turistica, ma la destinazione non ha perso di fascino e continua ad essere lo stesso punto di riferimento per il mercato italiano di sempre. “La realtà è che le tariffe basse delle compagnie aeree, le promozioni delle catene alberghiere e un dollaro debole fanno sì che non sia mai stato così conveniente viaggiare negli Stati Uniti” hanno concluso.