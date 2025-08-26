Allora i talenti nel mondo della distribuzione non sono ancora scomparsi. Chi sostiene che l’agente di viaggi sia esclusivamente lavoro “per vecchi” è stato questa volta smentito dalla recente nomina di Giulia Nuzzaci a Rising Star da Virtuoso, network che da sempre va alla caccia dell'eccellenza.

Un premio che ha esaltato le doti di Nuzzaci, individuata come possibile protagonista del futuro palcoscenico internazionale del mercato turistico. La stessa adv, che oggi lavora come Luxury Travel Designer in casa Aci Bluteam, ha poi raccontato con dovizia di particolari la sua visione di questo mestiere in un'ìntervista con la nostra agenzia di stampa.

Nell’articolo di Cristina Peroglio apparso ieri su TTG Italia Giulia Nuzzaci ha raccontato la sua esperienza nel segmento luxury “con un’attenzione speciale per i viaggi su misura capaci di raccontare una storia”. Emerge così la cura del dettaglio per selezionare hotel e partner locali per mostrare il lato migliore di quello che lei definisce “regista di esperienze”.

Tutto affrontato senza alcun timore nei confronti dell’intelligenza artificiale, “alleato prezioso che abbiamo integrato nell’opertività per migliorare l’efficienza e supportare la personalizzazione”. Semplice, ma non scontato.