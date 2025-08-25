A soli 22 anni è già un ‘nome’ fra gli agenti di viaggi nel mondo. Lei si chiama Giulia Nuzzaci , è Luxury Travel Designer in casa Exclusive by ACI blueteam ed è l’unica italiana ad essere stata premiata da Virtuoso nella categoria Rising Star, che va a cercare fra i travel advisor quelle ragazze e quei ragazzi che saranno, nel futuro, professionisti di valore a livello mondiale.

A ritirare il premio per lei, a Las Vegas, durante la Virtuoso Travel Week, è stato Denis Bartesaghi (brand manager exclusive di ACI blueteam) nome molto noto nel mondo dei travel advisor luxury, a cui va dato il merito di crescere dei giovani talenti.



Il premio Rising Star di Virtuoso guarda al futuro: da quanto lavori nel turismo e quali sono gli ambiti che più ti interessano?

Lavoro nel turismo da 2 anni, dopo avere terminato i miei studi a Toronto in Canada. Questo è un settore che mi appassiona da sempre, perché coniuga cultura, creatività e la possibilità di entrare in contatto con persone di tutto il mondo. Nel mio percorso professionale mi sono avvicinata al turismo esperienziale di lusso, con un’attenzione speciale a viaggi su misura che raccontino una storia: non solo destinazioni, ma emozioni autentiche, incontri e momenti irripetibili.

In particolar modo mi affascinano le esperienze culturali e i percorsi legati alla natura e alla sostenibilità, che considero la nuova frontiera del viaggio di lusso, perché capaci di unire esclusività e autenticità.

Come si costruisce un viaggio per clienti di target lusso?

Ogni viaggio inizia dall’ascolto. Nel mondo del lusso nulla è standardizzato: ogni esperienza è unica, costruita attorno ai desideri e alle aspettative del cliente high-end. La cura del dettaglio, la selezione impeccabile di hotel, partner locali e servizi accessori sono fondamentali, ma ciò che rende davvero memorabile un soggiorno è l’emozione che riesce a suscitare. Il nostro obiettivo è trasformare ogni viaggio in una storia da vivere, ricordare e raccontare.

Cosa chiedono i clienti a un consulente Virtuoso? E l’intelligenza artificiale rischia di sostituire gli agenti di viaggi?

Nel mondo del turismo di lusso, il Luxury Travel Designer non è semplicemente un consulente: è un vero e proprio regista di esperienze. Per lavorare con il target alto, servono empatia, visione strategica e un network solido. I clienti Virtuoso, in particolare, cercano fiducia: vogliono sapere che chi li segue conosce il mondo, ha contatti diretti e può garantire accessi privilegiati in ogni angolo del pianeta. Far parte di una realtà strutturata e riconosciuta come Exclusive by ACI blueteam consente di beneficiare della massima preferenzialità da parte dei fornitori – hotel, Dmc, compagnie aeree – che riconoscono affidabilità e garantiscono entrature esclusive.

È il tema del momento per chi, come te, si è appena affacciato al settore: l’intelligenza artificiale rischia di sostituire gli agenti di viaggi?

L’intelligenza artificiale è un alleato prezioso che abbiamo integrato nella nostra operatività per semplificare i processi, migliorare l’efficienza e supportare la personalizzazione. Tuttavia, non potrà mai sostituire il lato umano della consulenza: l’ascolto attivo, la sensibilità e la capacità di interpretare desideri inespressi restano competenze insostituibili.

Come si evolverà il turismo high end?

Il turismo high end sta evolvendo verso esperienze sempre più autentiche, trasformative e sostenibili. Non saranno più sufficienti hotel iconici o servizi esclusivi: i viaggiatori high-end cercheranno connessioni profonde con il territorio, esperienze a contatto con la natura, attività legate al benessere e alla cultura locale — vissute però in modo privilegiato e su misura.

Il lusso diventa sempre meno ostentato e sempre più intimo, dove il vero valore risiede nella qualità del tempo vissuto.