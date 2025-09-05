Santanché al settore“Turismo in salute,bravi gli operatori”

Con un videomessaggio sui social, la ministra del Turismo Daniela Santanché fa il punto sull’estate in via di conclusione e sui prossimi appuntamenti del settore per l’Italia.

“Il turismo in Italia gode di ottima salute e siamo il primo Paese in Europa per tasso di saturazione delle strutture ricettive, in questa estate – dice la ministra -. Stiamo andando bene, per questo ringrazio tutti i lavoratori e tutti gli imprenditori perché sono orgogliosa del lavoro che stanno facendo”.

Santanché sottolinea anche la posizione della commissione Ue sul codice di condotta sulle recensioni, arrivata nei giorni scorsi. “Molto bene – spiega la titolare del dicastero -, ma noi dobbiamo fare di più. Infatti, stiamo preparando un Ddl perché dobbiamo allargare anche al settore della ristorazione, perché anche in quel mondo le recensioni sono assolutamente importanti”.

La ministra ricorda poi i prossimi appuntamenti: il Global Summit del WTTC dal 28 al 30 settembre, per il quale “arriveranno a Roma oltre mille stakeholder del settore del turismo – dice -. Ce la stiamo mettendo tutta, e speriamo che faremo fare all’Italia un’ottima figura. Sarà importante capire quanto sarà il tasso di investimenti che riusciremo a portare a casa con questo grandissimo evento”. E prima ancora il G20 del turismo in Sud Africa, al quale parteciperà anche una delegazione italiana.