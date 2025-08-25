Un villaggio Italia con tutte le regioni rappresentate sarà allestito all’Auditorium Parco della Musica a Roma dal 28 al 30 settembre, in occasione del forum del Wttc. Per l’evento Enit ha inoltre realizzato il “Catalogo delle Regioni”, un documento unico che raccoglie tutte le Regioni italiane presenti al Villaggio Italia, pensato come “un vero e proprio hub promozionale – fanno sapere dai social del Ministero del Turismo -, per dare grande visibilità al patrimonio territoriale italiano, coinvolgendo istituzioni, media, operatori turistici e potenziali investitori a livello globale.

L'obiettivo principale è quello di mettere in risalto l'offerta turistica e le opportunità di investimento, agevolando la creazione di proposte media e tour dedicati agli investimenti, grazie ai contatti diretti dei referenti regionali”. Il catalogo include anche un approfondimento sull'andamento attuale e sulle prospettive future del turismo in Italia.

Roberto Saoncella