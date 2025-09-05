Ultimi giorni per potere usufruire del trattamento integrativo speciale nel settore turistico, ricettivo e termale. La richiesta può essere presentata entro il 30 settembre da parte dei lavoratori dipendenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e più in generale dao dipendenti del comparto turistico in senso ampio, inclusi gli stabilimenti termali.

Per accedere all’agevolazione è necessario essere titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che nel periodo d’imposta 2024 abbiano percepito una somma complessiva non superiore a 40.000 euro.

L’agevolazione consente ai richiedenti di potere usufruire di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde relative al lavoro notturno oppure al lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.