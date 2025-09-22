Oltre 25.000 voli, più di 4 milioni di passeggeri trasportati e load factor al 94%. Questi i numeri dell’estate di Volotea in Europa. La compagnia aerea archivia una stagione positiva, che ha visto anche l’inaugurazione di 21 rotte.

La low cost ha migliorato sensibilmente anche la puntualità: l’indice OTP15 (On-Time Performance entro 15 minuti) si è attestato al 71%, con un miglioramento di circa 4 punti percentuali rispetto al 2024.

Solide anche le performance in termini di affidabilità, con un completion factor al 99,6%.

Le performance in Italia

Quanto al mercato italiano, il vettore ha operato da e verso la Penisola quasi 10.000 voli, offrendo oltre 1,7 milioni di posti e trasportando più di 1,6 milioni di passeggeri, con un load factor pari al 93%. In termini di puntualità, le performance migliori si sono registrate nelle basi di Bari (76,89%, +12%), Firenze (81,09%, +9%) e Verona (79,20%, +14%).

Quattro le rotte inaugurate in Italia nell’ultimo trimestre: Alghero-Bordeaux, Alghero-Marsiglia, Bari-Bordeaux e Firenze-Alghero. Il completion factor, invece, è salito al 98,74%.

In termini di occupazione, durante la summer il vettore ha raggiunto sulla Penisola una forza lavoro di oltre 400 dipendenti.

“L’estate 2025 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita sostenibile e qualitativa - dichiara Valeria Rebasti, international Market Director di Volotea -. Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti a livello di network e delle performance registrate in Italia in termini di affidabilità operativa. Questi dati sono il frutto di un lavoro corale e testimoniano la fiducia dei passeggeri, che continuano a scegliere Volotea per il valore del nostro servizio e la qualità dell’esperienza di volo”.