È stata svelata nel corso della opening ceremony di TTG e InOut la nuova scommessa di Italian Exhibition Group, che dal 2026 trasformerà l’attuale Luxury Event by TTG in una tre giorni che si svolgerà a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 27 al 29 ottobre del 2026. Sarà un workshop BtoB riservato a seller e buyer caratterizzato da elementi di scoperta del territorio e si chiamerà AURA.

“Dopo l’esperienza di successo del Luxury Event by TTG, che negli ultimi 3 anni si è svolto a Rimini il giorno precedente l’apertura di TTG Travel Experience e InOut, il workshop del segmento lusso ‘diventa grande’ e percorre la strada che ci viene richiesta dal mercato, quella di una maggiore presenza e individualità” rivela Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG.

Il workshop sarà organizzato in partnership con Toscana Promozione, Firenze Fiera e Fondazione Destination Florence. “Vogliamo presidiare il segmento del turismo di lusso, oggi coperto solo da workshop itineranti, trasformandolo nell’evento di riferimento in Italia e rafforzando TTG come piattaforma integrata del turismo, con eventi verticali sul Travel (TTG Travel Experience), l’Hospitality (InOut The Hospitality Community) e il Lusso supportati dai corrispettivi editoriali TTG Italia, InOut e TTG Luxury” continua Armiri.

La location è stata scelta con cura. Firenze, infatti, è una destinazione di alto livello: la Toscana è la prima regione italiana per strutture 5 stelle e la città è fra le top destination luxury in Italia, con un forte appeal per il mercato estero, che esprime unicità, prestigio e identità culturale italiana. “Il segmento è in grande sviluppo in Italia, ed è lo stesso mercato a chiederci di realizzare un evento dedicato – dice Armiri -. Con grande umiltà, ma forti dell’esperienza maturata, crediamo che TTG possa fare bene”.

