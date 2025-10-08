Un ‘codice univoco’ per tagliare le gambe all’abusivismo nel mondo della distribuzione turistica. Il consigliere del Ministro del Turismo Gianluca Caramanna, nel corso del convegno organizzato da Aiav a TTG Travel Experience, spiega i dettagli del nuovo progetto che il Mitur sta portando avanti.

L’idea è quella di creare un ‘Cin’ per le agenzie di viaggi, “un sistema simile a quello messo in campo per gli affitti brevi”, spiega Caramanna. Oltre al ‘codice univoco’ il piano prevede anche “un qr code che le agenzie dovranno esporre e grazie al quale ci si potrà connettere al database per controllare in tempo reale se l’agenzia di viaggi è in regola”.

Il progetto parte proprio dall’esperienza del codice per gli affitti brevi. “Solo nel primo trimestre del 2025 - afferma Caramanna - abbiamo visto un calo del 25% delle strutture che si promuovevano; segno che il Cin ha fatto sparire diversi abusivi”.

Il progetto

Ora lo schema potrebbe essere ripetuto anche per le agenzie di viaggi. Anche nell’ottica di migliorare la qualità del servizio in Italia, “che è ciò che oggi può fare la differenza rispetto ai competitor”.

Il ‘cin per le agenzie’ sarebbe sostanzialmente “un deterrente” e “farà aumentare l’attenzione del cliente in merito all’agenzia da cui compra il prodotto”.

Per quanto riguarda i tempi, il progetto potrebbe essere messo “in campo in qualche mese”; in ogni caso, Caramanna ha garantito che il piano è “allo studio e sarò attuato il prima possibile”.