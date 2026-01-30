Una stagione invernale che parte in crescita: saranno 6,2 milioni gli italiani che si sposteranno per la Penisola per concedersi una vacanza sulla neve. Lo dicono i dati dell’indagine Federalberghi realizzata da Tecnè, che sottolinea come l’effetto Olimpiadi sembra aver spinto l’interesse dei nostri connazionali per il prodotto winter tricolore.

Il grosso delle partenze (4,4 milioni), si concentrerà in febbraio, mentre il resto si muoverà in marzo; il 96,5% dei vacanzieri rimarrà in Italia, mentre solo il 2,7% andrà all’estero. L’alloggio preferito sarà l’hotel con il 28% delle preferenze. Seguono i bed and breakfast (17,9%) e i rifugi alpini (15,3%). Si collocano fuori dal podio le sistemazioni in abitazioni private: casa di parenti e amici (13,5%) e casa di proprietà (8,3%).

Le Olimpiadi invernali italiane di Milano-Cortina sembrano essere uno stimolo per gli sport invernali. Gli italiani mostrano di essere ampiamente informati sull’evento: l’84% degli adulti (circa 42 milioni di persone) ne è a conoscenza e il 55% seguirà l’evento sportivo sui principali canali attraverso i quali verranno seguite le gare.

Tra coloro che seguiranno i giochi olimpici direttamente dai luoghi di gara, il 70% dichiara che soggiornerà entro una trentina di chilometri dalle aree delle competizioni, mentre il 28% prevede di soggiornare in zone che si estendono oltre i 30 chilometri. Anche in riferimento ai soggiorni legati alla partecipazione in presenza alle Olimpiadi, la scelta dell’albergo ha la meglio (34%), seguita a ruota da b&b e casa di parenti ed amici.

Ciò che conforta è il sentiment dimostrato dagli intervistati: il 94% di essi ritiene infatti che le Olimpiadi Invernali rappresentino un’occasione per promuovere l’Italia e le altre località turistiche.

“I risultati della nostra ricerca fanno ben sperare – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - Gli italiani mostrano di essere vitali e determinati nel dedicare parte delle proprie vacanze e delle proprie risorse ad un soggiorno sulla neve. La vacanza invernale in montagna rappresenta un’occasione di svago e sport, ma consente anche di assaporare la condivisione di un momento piacevole con tutta la famiglia. In questo contesto, non a caso, è l’albergo che viene considerato il soggiorno preferito, il che consegna maggior forza alle nostre imprese ricettive e al “senso di casa” che esse evidentemente trasmettono ai propri visitatori”.

“Non vi è dubbio – ha aggiunto Bocca - che i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina attivino indirettamente una sorta di circuito virtuoso nell’andamento del turismo invernale: nell’immaginario collettivo, ci si sente un po’ tutti coinvolti. Ad assistere in presenza alle gare nei luoghi delle competizioni, abbiamo rilevato che saranno circa 2 milioni di italiani. Ma è altrettanto vero che la stragrande maggioranza seguirà, ciascuno a suo modo, l’appuntamento con le Olimpiadi”.