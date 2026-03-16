Rail Europe amplia il portafoglio nel Regno Unito con il BritRail Pass

Rail Europe ha integrato il BritRail Pass nel proprio ecosistema globale di distribuzione b2b, consolidando ulteriormente la propria offerta strategica sul Regno Unito per agenzie di viaggio, Ota e tour operator a livello mondiale.

Il BritRail Pass, disponibile esclusivamente per i viaggiatori residenti al di fuori del Regno Unito, offre accesso flessibile alla rete ferroviaria National Rail, comprese importanti connessioni aeroportuali come Heathrow Express, Gatwick Express e Stansted Express, oltre ai servizi notturni come il Caledonian Sleeper e il Night Riviera (prenotazione della cuccetta obbligatoria).

Per il trade, il prodotto risponde a tre priorità fondamentali: semplicità operativa, flessibilità tariffaria e possibilità di costruire itinerari strutturati attraverso la Gran Bretagna. Oltre al BritRail Pass nazionale, il portafoglio include diversi pass regionali che consentono ai consulenti di viaggio di progettare itinerari focalizzati su specifiche aree come l’Inghilterra, la Scozia o il Sud-Ovest e il Galles meridionale, a seconda dell’itinerario e dei piani di viaggio del cliente.

I pass inclusi nell’aggiornamento

Nello specifico il portafoglio include i seguenti pass: BritRail Pass; BritRail England Pass; BritRail South West & South Wales Pass; BritRail Spirit of Scotland Pass (solo classe standard); BritRail London Plus Pass.

La maggior parte dei pass è disponibile sia in First Class che in Standard Class, con opzioni di validità consecutive o flessibili, oltre a sconti per giovani, senior e bambini. Il prodotto include inoltre vantaggi aggiuntivi, come offerte 2-per-1 per attrazioni turistiche.

Rail Europe distribuisce la versione digitale M-Pass (biglietto con QR code) attraverso le proprie piattaforme b2b, consentendo agli agenti di gestire sia la prenotazione sia l’attivazione dei giorni di viaggio. La funzionalità mobile-first riduce la complessità operativa mantenendo al contempo la massima flessibilità per il viaggiatore finale.