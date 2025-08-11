Barceló fa shopping: rilevato l’80% di Rusticae

Tempo di shopping per il s, che ha rilevato l'80% di Rusticae, azienda di riferimento nel segmento del turismo rurale, hotel di charme ed esperienze locali. Un passo verso un mercato di nicchia in crescita e ad alto potenziale che segna una nuova strategia per il colosso iberico. L'attuale ceo di Rusticae, Sara Sánchez, mantiene il 20% restante del capitale e continuerà a guidare l'azienda, che continuerà a operare in modo indipendente.

La new entry è entrata nel mercato nel 1996, si legge su Hosteltur, e si presenta come un club di hotel di charme e alloggi unici che attualmente conta 210 strutture: 186 in Spagna, 18 in Portogallo, quattro in Marocco - precisamente a Marrakech -, uno in Andorra e uno in Italia.

Il Gruppo Barceló ha chiuso il suo ultimo esercizio fiscale con un fatturato di 7,5 miliardi di euro e un utile netto di 301,8 milioni, in crescita del 56% rispetto all'anno precedente.