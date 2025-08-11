La crociera si fa esperienza rigenerante a bordo di Explora Journeys. Il brand luxury del Gruppo Msc alza il velo sui nuovi Ocean Wellness Retreats, una serie di programmi immersivi di benessere pensati per gli ospiti delle sue navi.

Della durata di un giorno, gli Ocean Wellness Retreats saranno dei veri e propri ritiri di benessere, da vivere esclusivamente durante i Grand Journeys di Explora I ed Explora II.

Esperienze curate nei minimi dettagli, includeranno pratiche olistiche ispirate alle tradizioni orientali e occidentali; pratiche come lo Yoga Surya Shakti, il pranayama, il sound healing, i bagni di gong sotto le stelle e la riflessione guidata.

Un’esperienza di rinnovamento

Ogni ritiro è attentamente progettato per favorire la pace interiore e il rinnovamento emotivo, integrando yoga, respirazione consapevole, vibrazioni sonore e tecniche introspettive.

Gli ospiti potranno scegliere di partecipare a più ritiri nel corso della navigazione, per connettersi con se stessi e ritrovare equilibrio, consapevolezza e serenità, accompagnati dal ritmo delle onde.

“I nostri Ocean Wellness Retreats rappresentano l’essenza di come il viaggio possa nutrire mente, corpo e anima”, spiega Julanda Marais, head of Ocean Wellness di Explora Journeys. “Questi ritiri invitano gli ospiti a rallentare e riconnettersi – con sé stessi e con l’energia vasta e rasserenante del mare.”

I ritiri di benessere saranno proposti nel corso del Grand Journey di Explora I da Fusina (Venezia) a Miami, in partenza il prossimo 18 ottobre, con rientro il 12 novembre; e durante il Grand Journey di Explora II da Barcellona a Bridgetown (Barbados), dall’11 al 22 novembre.